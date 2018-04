Passa il treno a vapore sulla ferrovia del Sempione

«Peccato non averlo saputo prima!». È stato un commento diffuso, dopo le ultime apparizioni – sulla ferrovia che da Milano va al Lago Maggiore – di un bel treno con locomotiva a vapore e carrozze d’epoca. È successo in una domenica di ottobre (destinazione: il Parco del Ticino, ve l’abbiamo raccontato qui) e poi ancora di notte al sabato prima della settimana del Salone e Fuorisalone.

Qual è la prossima occasione per vedere un treno a vapore a Legnano, a Busto, a Gallarate?

È domenica 10 giugno 2018, quando l’associazione Ferrovie Turistiche Italiane proporrà il “Treno d’estate” sul Lago Maggiore”, diretto ad Arona. Si potrà partire da Milano o da Legnano (9.30), ma chi fosse solo curioso può vedere il passaggio del treno anche in altre località intermedie, come a Busto o Gallarate o Somma o ancora Sesto Calende, più o meno nella fascia oraria tra le 9.30 e le 10.15. Qui trovate la locandina con tutte le info.



In testa ai treni storici in Lombardia in questi mesi c’è la locomotiva 625.177 della Fondazione storica FS, una vaporiera costruita in Germania nel 1922 su progetto italiano (erano locomotive “risarcimento” per i danni della Prima Guerra Mondiale). Agganciate alla locomotiva ci saranno varie carrozze dei tipi “Centoporte” degli anni Trenta e “Corbellini” degli anni Cinquanta.



Purtroppo è stato invece annullato il treno a vapore che doveva arrivare a Gallarate a fine maggio, per alcuni problemi con i partner organizzatori.