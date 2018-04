Pd: “Nessuna riabilitazione per chi si rese complice dei peggiori eccidi”

La segretarie cittadina del Pd di Varese, risponde alle provocatorie iniziative del gruppo di estrema destra Do.Ra.

“C’è un confine netto tra l’umana pietà per i morti, di qualunque idea o fazione politica, e il tentativo di riabilitare ideologie sconfitte dalla Storia, tramite cerimonie al grido di “presente!” che ricordano i momenti più bui della nostra Italia – si legge in una nota firmata dalla segreteria varesina del Partito democratico – Questo confine è ampiamente superato dalla sedicente “Comunità militante dei dodici raggi (DoRa)”, già oggetto di interrogazioni parlamentari e troppo spesso parte attiva in azioni illegittime e illegali volte appunto a riscrivere pagine di Storia che dovrebbero essere patrimonio di tutti gli italiani, le quali comunque non possono essere modificate, a seconda della propria convenienza politica, a distanza di settant’anni”.

“L’eredità della Resistenza è appunto quella quotidianità vissuta da tutti noi e troppo spesso data per scontata – prosegue la nota – Per questo, la goffa e costante volontà di riabilitare chi invece annientò i valori di democrazia e libertà fa rabbrividire tutti i cittadini sinceramente democratici del nostro Paese. Per questo, la segreteria cittadina del Partito Democratico di Varese condanna con assoluta fermezza le azioni previste, in una data tanto simbolica quale il 25 aprile, dalla comunità Do.Ra.: nessuna riabilitazione è possibile per chi si rese complice dei peggiori eccidi, degli stermini di interi paesi bruciati con i lanciafiamme, di generali e comandanti giudicati dai Tribunali come “criminali di guerra” in quanto autori di inenarrabili atrocità. Per questo denunciamo la velata minaccia nei confronti del Sindaco di Varese, Davide Galimberti, reo di aver annunciato un atteggiamento di vigilanza istituzionale nel rispetto dei valori e delle leggi democratiche del nostro Paese e denunciamo l’annunciata presenza di altri gruppi nazifascisti da fuori città”.

Una delegazione della segreteria cittadina del Partito Democratico di Varese sarà presente, mercoledì 25 aprile alle 10, presso il cimitero di Belforte per rendere omaggio alla tomba del patriota René Vanetti lì sepolto. Iniziative analoghe, verranno intraprese nei prossimi giorni dai Giovani Democratici della città di Varese.

Il Partito Democratico di Varese rinnova infine l’invito, a tutta la cittadinanza, a partecipare alle commemorazioni della Festa della Liberazione, a partire dalla manifestazione ufficiale prevista nel centro cittadino per lo stesso 25 aprile alle ore 9.15.