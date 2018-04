Pedofilia, arte e potere: teatro coraggioso con “Progetto Mayorga”

LuganoInScena dedica un focus al lavoro di scrittura del drammaturgo spagnolo Juan Mayorga.

La prossima settimana “Progetto Mayorga” porta sul palco del LAC due testi ironici e acuti che affrontano temi difficili come la pedofilia e il rapporto tra arte e potere.

Si comincia martedì 24 aprile (ore 20.30) con “Hamelin”, lavoro diretto da Gigi dall’Aglio ispirato alla celebre fiaba del pifferaio magico. Nel testo di Mayorga la favola assume un valore metaforico e diventa uno strumento prezioso per poter seguire l’intelligenza che cerca, non sempre riuscendovi, di districarsi nei lacci e nelle trappole di un giudizio su uno dei tabù più complessi del nostro tempo: la pedofilia.

Sempre per la regia di Gigi dall’Aglio, mercoledì 25 aprile (ore 20.30), va in scena “Himmelweg” (La via del cielo), spettacolo che partendo dal tema dello sterminio degli ebrei, sviluppa un lavoro di indagine sulle responsabilità dell’uomo nel presente.