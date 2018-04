Pellicini, Fagioli, Masciadri: \"Il Pasta adesso è in utile\"

Sono il sindaco Alessandro Fagioli con il presidente del Cda Oscar Masciadri e il direttore artistico Francesco Pelliccini a rendere noti i dati “per la prima volta positivi” della stagione e della fondazione del teatro Giuditta Pasta.

“Abbiamo cambiato mentalità e gestione alla fondazione – ha sottolineato con energia Fagioli – e i risultati positivi raccontano la bontà di questa scelta: al 31 marzo ci sono 56 mila euro di utile per la fondazione e oltre 90 mila euro di utile per la stagione”. Ed ha tenuto a rimarca: “Ho fortemente voluto questo cambiamento in un ottica più imprenditoriale e che parte dalla necessità di avere una fondazione che “sta in piedi con le proprie gambe”. Non a caso abbiamo anche avuto un dimezzamento del contributo comunale”.

“Il merito è della città e dei saronnesi – fa eco Pellicini con umilità – che ha dimostrato al di là delle polemiche di tenere al proprio teatro. Una sala con una proposta a 360 gradi che, non a caso cresce in tutti i settori”.

Soddisfatto anche Masciadri che fa il punto di quanto fatto negli ultimi mesi: “Di fronte alle difficoltà non ci siamo pianti addosso ma abbiamo investito e lavorato per trasformare il teatro in un punto d’incontro. Ci siamo riusciti con un nuovo servizio di ristorazione, un nuovo foyer e grazie all’aiuto del Comune che, ad esempio, sta rinnovando i bagni. Abbiamo anche partecipato a 5 bandi, uno ce lo siamo già aggiudicato, per continuare a investire nel teatro. Altre novità arriveranno a breve con una completa riqualificazione dell’ingresso e l’investimento in tecnologie multimediali e digitali”