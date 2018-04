“Perchè intestarlo a un americano?”: un sondaggio sul nuovo nome del viale alberato

Sta facendo il giro delle pagine Facebook dedicate a Varese il sondaggio che riporta alla ribalta una notizia di circa un mese fa, l’intitolazione del viale alberato di via Dandolo a Melvin Jones, il fondatore dei Lions club International.

In diverse pagine pubbliche e gruppi – tra cui, ad esempio, l’attivissimo “La Varese Nascosta” – si riporta infatti questa domanda:

Lo storico “passeggio Dandolo”ovvero la parte alberata di Via Dandolo,fu il primo “passeggio pubblico” di Varese; ora dopo oltre due secoli dalla donazione , contravvenendo ad ogni regola di tutela della memoria storica, il comune lo ha dedicato ad un personaggio che con Varese e la sua storia non ha nulla a che fare (l’americano fondatore dei Lions Club) cancellando così un ricordo storico importante. Chiedo se siete d’accordo di invitare il sindaco a ritirare la delibera e ripristinare il vecchio toponimo mettete SI altrimenti se volete lasciarla come ora mettete NO”

Chi ha fatto partire il tamtam, ha aggiunto al sondaggio anche il commento “Se poi si scoprisse che qualche componente della giunta o del consiglio risultasse iscritto ai Lions si porrebbe anche una questione etico-morale”. Ma, innanzitutto, crea dibattito l’opportunità di tale scelta: era proprio necessario oscurare il Dandolo con il benefattore americano?

L’iniziativa per dedicare uno spazio pubblico a Melvin Jones era partita dal Lions Club Varese Insubria ed è stata favorevolmente accolta dall’Amministrazione Comunale.

L’iniziativa si riferisce al viale pedonale alberato – e non a via Dandolo in sè, che continuerebbe ad avere il suo nome – è stata presentata il 5 marzo scorso, alla presenza del sindaco Galimberti, dell’assessore Molinari, e di alcune autorità militari.