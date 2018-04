Perde il carico, svincolo autostradale chiuso

Svincolo di Solbiate Arno chiuso sull’Autolaghi in direzione Milano a causa del ribaltamento di un camion.

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 aprile, in seguito al rovesciamento di un camion che trasportava rifiuti. Il carico è finito per strada ostruendo la carreggiata. Per ripristinare la circolazione occorrerà attendere che vengano completati i lavori di recupero del materiale e venga risistemato il guard rail.

Chi dovesse immettersi in autostrada deve usare gli ingressi di Castronno o Cavaria.