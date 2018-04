Pet fashion varesina alla Varese design week

Lo sapevate che la provincia di Varese è un eccellenza nell’alta moda per cane?

Galleria fotografica Pet fashion alla Varese design week 4 di 58

E’ quello che hanno scoperto gli ospiti della dog walk, la sfilata di Pet Fashion del marchio Anada, che rappresenta un unicum nel settore, ed è già stata presentata con successo a Milano, durante la fashion week.

Il marchio di moda sartoriale (è fatta a mano pezzo per pezzo) fatto apposta per il cane e il suo padrone, ideata da Dario Croci e Anastasia Bessarab, è infatti dell’azienda di accessori per animali guidata da quasi trent’anni proprio da Dario Croci a Castronno.

Cornice della presentazione varesina è stato l’Art Hotel.