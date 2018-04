Pic nic alla Corte del Ciliegio

Domenica 22 aprile alla Corte del Ciliegio quinta edizione del Pic-Nic alla Corte, iniziativa dedicata alle famiglie organizzata dalla cooperativa LaBanda, che gestisce le attività della Corte, con il patrocinio della Città di Castellanza e dell’Assessorato alle Politiche Sociali.

Per tutta la giornata protagonista della manifestazione sarà la famiglia: si comincia il mattino alle ore 9.00 con l’apertura del bar della corte per la colazione. Il momento clou della giornata sarà il pic-nic: si potrà portare il cestino da casa oppure prenotarlo alla Corte con differenti offerte gastronomiche.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, animazione e giochi per i bambini.

E’ gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni per il Pic-Nic per Famiglie alla Corte del Ciliegio – tel.342.6577922 – e-mail: cortedelciliegio@gmail.com