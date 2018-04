I piccoli Mastini in pista alla “Pinzolo Ice Cup”

La primavera non ferma l’attività agonistica dell’hockey su ghiaccio cittadino, in particolare quello del settore giovanile. Trascorse le festività pasquali infatti, i giovanissimi gialloneri dell’H.C. Varese sono pronti a prendere parte a due appuntamenti internazionali.

Nel prossimo fine settimana del 6-8 aprile, i Mastini under 10 saranno impegnati in Val Rendena (Trentino) per la “Pinzolo Ice Cup”. La squadra sarà guidata da coach Massimo Fedrizzi e incroceranno i bastoni con diverse formazioni provenienti da Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Austria, Germania e Slovenia oltre alle italiane Val Rendena e Pergine. Il torneo richiamerà in Trentino oltre 700 persone tra ragazzi e accompagnatori, compreso un drappello di varesini.

I “cuccioli di mastino” potranno misurare così il proprio lavoro di preparazione e cercheranno di confermare i risultati mostrati durante tutto l’anno in corso, non ultimo il secondo posto nel “3° Memorial Marco Fiori” che si è disputato il 24 e 25 marzo scorsi a Varese.

E proprio il PalAlbani sarà teatro, tra il 14 e 15 aprile, dell’altro grande appuntamento internazionale: il 22° “Trofeo Città di Varese” al quale parteciperanno squadre italiane e svizzere. Un evento ormai classico per la società giallonera, al quale la parte agonistica sarà affiancata da attività collaterali dedicate al divertimento e allo stare insieme.