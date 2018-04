A piedi da Gazzada al castello di Somma Lombardo

Da Gazzada al castello di Somma Lombardo è un cammino che non ti aspetti.

Diciotto chilometri precisi che si snodano per due terzi in mezzo alla natura attraversando la piana di Vegonno, quella di Montonate per poi immergersi nel parco del Ticino.

Lungo la strada si incontrano spazi di verde e un bel tratto di bosco, un prestigioso allevamento di cavalli a Besnate e monumenti di grande pregio come il complesso di San Vittore ad Arsago Seprio, il santuario della Madonna della ghianda, e per finire il castello Visconteo.

Questo cammino è facile e alla portata di chiunque abbia un minimo di allenamento. È quasi tutto in sicurezza e i chilometri di asfalto sono circa un terzo del percorso. L’unica pecca è il fatto di non esser segnato. Si percorrono sentieri, strade di campagna e carrarecce ben tracciate, ma per non perdersi è necessaria una app di sentieri come Maps.me.

La partenza è dalla stazione di Gazzada Schianno. Oltrepassato il passaggio a livello si prosegue per circa un chilometro e mezzo in direzione Castronno. Poi si prende la strada per Brunello e, oltrepassata l’A8, alla rotonda si prende a destra per raggiungere la piattaforma ecologica della Coinger.

Da quel momento ci si immerge nella natura abbandonandola solo per circa due chilometri per passare Vinago e Crugnola.

Superata la Coinger si segue il sentiero che attraversa la strada che da Azzate porta a Brunello, proprio di fronte c’è una via che poi si fa sentiero fino ad arrivare a Vegonno. A questo punto avrete percorso circa quattro chilometri. Si prosegue per tutta la splendida piana per continuare verso la via che porta a Crosio. La si oltrepassa e si prosegue sempre dritto fino a Vinago. Poco prima del paese c’è anche una deviazione che permette di bypassare i due paesini restando nel verde. Se proseguite dritto invece arrivate a un bivio in cui svoltare a sinistra per salire a Vinago. Si potrebbe proseguire sulla provinciale ma è più transitata.

Dalla piccola frazione si passa a Crugnola per attraversarla tutta uscendo da via Risaia.

Da quel punto si riprende il sentiero che non si lascerà fino ad Arsago Seprio. Sono circa quattro chilometri immersi nel parco del Ticino. Si incontra solo la struttura dell’allevamento di cavalli di Besnate. In questo tratto occorre fare attenzione perché c’è un dedalo di sentieri poco segnati e tutti ben tracciati.

Una volta arrivati ad Arsago il gioco è fatto. Permettetevi un paio di varianti per andare a vedere il battistero e la chiesa di San Vittore e poi a pochi centinaia di metri, già nel comune di Somma Lombardo, il santuario della Madonna della ghianda.

Ormai ci siete perché da Mezzana al castello è solo un chilometro e mezzo.

Da lì poi si torna un po’ indietro e a 800 metri c’è la stazione ferroviaria per prendere il treno che vi riporta a Gazzada.

È comunque necessaria una giornata perché ci sono circa quattro ore e mezzo di cammino a chi va aggiunto il tempo per le visite.

Un cammino molto bello e in totale tranquillità.