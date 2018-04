A piedi da Lavena Ponte Tresa a Brinzio

Dal lago fino in mezzo ai monti. Diciotto chilometri immersi nelle valli e nella natura con qualche segno importante della mano dell’uomo. Un cammino che si sviluppa tutto lungo la Via Francisca del Lucomagno che dal lago di Costanza arriva a Pavia per poi innestarsi nella Via Francigena, storica via di pellegrinaggio verso Roma.

Partenza dal centro del paese di confine sul lago Ceresio. Dalla dogana si prende il lungolago fino a Lavena per poi svoltare nella piazzetta verso l’entroterra. Il sentiero fino a Cadegliano Viconago corre lungo il vecchio tracciato della tramvia per la Valganna. Un tratto di strada immerso nel verde con la bella sorpresa di un paio di brevi gallerie storiche. Una volta sorpassata la statale 233 si entra nel bel parco dell’Argentera.

In progressione, lungo stradine con poco traffico, a monte della più trafficata arteria, si passano i paesi di Cadegliano, Marchirolo e Cugliate Fabiasco per poi scendere a Ghirla. Qui si incontra uno storico maglio, esempio di costruzione vitale fino a qualche decennio fa. Da quel punto riprende una bella e corta (3 km) ciclabile fino alla Badia di Ganna, uno dei gioielli della provincia di Varese.

L’aria del parco del campo dei fiori si fa sentire e soprattutto si vedono subito le indicazioni dei sentieri. È proprio uno di questi, una sorta di piccola dorsale, che sale sulle pendici della montagna per poi scendere a Brinzio in quattro chilometri e circa 200 metri di dislivello.

Il percorso è tutto tracciato con i segni in bianco verde del pellegrino della Via Francisca del Lucomagno. Occorre fare attenzione, ma non ci si perde sicuramente. È un cammino bello e rilassante, quasi tutto in sicurezza. Unica pecca pesante è che fino a Ganna corre interamente su asfalto, anche nei bellissimi tratti iniziali.

In tutto ci sono quasi 500 mt di dislivello a salire e 230 in discesa. L’altitudine massima si raggiunge nel passo Valicci a 656 mt subito sotto la Martica. È interessante scoprire una serie di possibili connessioni con altri sentieri come quello che proviene da Casalzuigno partendo da Villa della Porta Bozzolo.

Lungo il cammino meritano una certa attenzione scoprire i segni della vecchia tramvia con anche l’antica stazione di Lavena, il parco dell’Argentera, i murales di Marchirolo, il maglio di Ghirla e la Badia di Ganna fino al paesino di Brinzio, sede del parco e delizioso borgo di montagna.

I tempi di percorrenza sono molto individuali e legati anche allo spazio che si dà alle soste e alla visita delle bellezze. Vanno comunque messe in conto 5-6 ore.