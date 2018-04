A piedi lungo la via Francigena a Palestro

Da lontano insieme con i filari di pioppi svetta la torre alta trenta metri. Palestro è la via di accesso alla Francigena in Lombardia. Dà il benvenuto ai pellegrini subito dopo il piccolo ponte ormai a due passi dal paese.

Si arriva dopo undici chilometri di cammino con partenza da Vercelli. Attraversata la bella città piemontese si passa sul ponte sul Sesia e subito dopo ci si immerge nella natura. Si cammina sull’argine del fiume quasi fino a Palestro.

Nel paese famoso per la storica battaglia si trova il B&B Torre merlata, una delle strutture di ospitalità più curate lungo la via Francigena. Gli ospitaleri sono Ambra e Paolo che scelsero di vivere in una casa proprio di fianco alla torre.

Dal 2013, dopo aver visto per anni passare i pellegrini alla ricerca di dove poter dormire, hanno deciso di sistemare due locali sotto la torre per poter offrire accoglienza. Un anno fa poi la scelta di passare dal classico ospitalero a donativo a un più strutturato Bed and breakfast. Cambiano le forme ma la sostanza è restata la stessa. E con questa la cura e la passione di Ambra che da anni si impegna per promuovere la Via Francigena.

Domenica 29 aprile c’è stata una delle tante iniziative promosse dalla Torre merlata: una camminata da Palestro alle porte di Robbio a cui hanno preso parte una cinquantina di persone tra cui tanti bambini.

IL PERCORSO

Dal Piemonte si passa in Lombardia, ma sia che si arrivi da Santhià, o da Castell’Apertole, il pellegrino resta immerso nelle risaie. Di questi tempi poi sono uno spettacolo incredibile perché sono tutte allagate producendo un clima particolare tra cielo e acqua. Da Vercelli a Palestro sono undici chilometri tutti in piano e in sicurezza a parte un breve tratto di strada per superare il Sesia.

Da Palestro a Robbio ci sono poi meno di otto chilometri per due terzi ancora in mezzo ai campi. Una tappa facile e rilassante in cui si inizia ad apprezzare i paesaggi della Lomellina.

INFORMAZIONI UTILI

LA VIA FRANCIGENA

L’antica Via che nel medioevo univa Canterbury a Roma e ai porti della Puglia è stata riscoperta dai moderni viandanti, che si mettono in cammino lungo un percorso splendido e sorprendente. Dal 2001 l’Associazione Europea delle Vie Francigene coordina lo sviluppo e la valorizzazione di un itinerario che attraversando l’Italia e l’Europa ripercorre la storia del nostro continente.

TRENORD

Vercelli e i paesi successivi sono serviti da Trenord. Orari e tariffe le trovate qui.