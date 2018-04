A piedi da Sacro Monte all’Isolino Virginia, passando da Torba

Un video per raccontare i beni Unesco varesini. È il video che è stato realizzato da Varese4U per scoprire il Sacro Monte, l’Isolino Virginia e il Lago di Varese, oltre all‘area archeologica di Castelseprio Torba. Manca in questo video il Monte San Giorgio che meriterà un video a parte, per l’ampiezza dell’area.

Il video è stato realizzato per valorizzare, nell’ambito del progetto Varese4U, i beni Unesco della provincia di Varese. È stato presentato al Wolrd Tourism Unesco di Siena nei mesi scorsi, discutendo molto interesse anche dalle agenzie viaggio presenti da tutto il mondo.