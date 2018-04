A piedi in Valle Olona coi Calimali lungo la via Francisca

Domenica 22 aprile l’approdo di Calipolis a Fagnano Olona organizza la “Festa di Primavera”, una giornata per scoprire il tracciato della via Francisca del Lucomagno con una camminata da Fagnano a Marnate sul tracciato di questa via di comunicazione antica e recuperata.

Il programma della Festa di Primavera

La presentazione avverrà alle 11 e a seguire partirà la camminata. Alle 14 ci sarà un laboratorio di decorazioni con Monica mentre alle 15 via alle danze folk con Roberta, Lisa e Simona. Alle 16 spettacolo per grandi e piccini con “La famiglia Pipistrelli”. Durante tutta la giornata l’associazione Calimali terrà aperto un banco gastronomico che funzionerà per tutto il giorno.