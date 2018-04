Piscina: nuova infermeria, area verde e messa in sicurezza

Nell’ultima seduta di consiglio comunale l’Amministrazione ha approvato alcune novità per la piscina di via Miola gestita dall’ex muncipalizzata Saronno Servizi.

L’obiettivo del progetto è l’ammodernamento dell’impianto e nell’ottenimento del certificato prevenzione incendi (Cpi) di cui la struttura è priva da oltre un ventennio. Gli interventi edilizi in programma comprendono la realizzazione di due fabbricati nuovi destinati ad ospitare una infermeria ed un blocco servizi igienici.

Sarà poi affidata al gestore della piscina, come detto Saronno Servizi, l’intera area verde posta sul lato est, verso Via Biffi: qui è prevista la riqualificazione della recinzione e la collocazione nei pressi della Club House dei giochi bimbi presenti nell’area. Non da ultimo la Saronno Servizi realizzerà nuovi accessi di servizio e di sicurezza, necessari questi ultimi insieme all’infermeria all’adeguamento dell’impianto alle norme di prevenzione e sicurezza.

Ultimo tassello la ristrutturazione dell’ingresso di servizio sul lato di via Miola, delle zone di parcheggio riservate ai dipendenti e dello spazio retrostante, da attrezzare con giochi per i più piccoli.

«Il programma approvato – afferma l’assessore all’Urbanistica Lucia Castelli – una volta realizzato insieme ad altri ulteriori interventi coerenti alle prescrizioni dei vigili del fuoco, permetterà di raggiungere una positiva valutazione di conformità dell’impianto natatorio alle norme di prevenzione e sicurezza. Inoltre l’ottenimento del parere favorevole delle autorità competenti sarà l’ultimo indispensabile passo per conseguire, dopo svariati decenni, il certificato di prevenzione incendi».