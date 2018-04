Sono più di 60 le associazioni partecipanti alla cena di VareseSolidale

Sono ben 64, in continuo aumento, le associazioni aderenti alla grande cena di solidarietà ormai diventata un grande “must” del primo weekend di maggio: “Aggiungi un PAsto a tavola“, grande cenone con l’aiuto dei varesini in piazza san Vittore – quella del sagrato della basilica – il cui ricavato viene donato a un “pool” di associazioni diverse ogni anno.

L’appuntamento quest’anno è per il 5 maggio 2018 e la cena sarà preceduta, come è diventata ormai tradizione, da una intera giornata di solidarietà con la presenza, in corso Matteotti, dei gazebo di molte delle associazioni partecipanti: l’appuntamento con loro è dalle 10 alle 17.

Dalle 19 in poi invece appuntamento con la grande cena di solidarietà “Aggiungi un pAsto a tavola” che nelle scorse edizioni ha portato più di mille varesini all’evento.

Informazioni e prenotazioni si possono domandare via email a info@varesesolidale.it, mentre dal vivo per il momento info e iscrizioni sono possibili presso la sede di Varesevive in Via San Francesco 26, il lunedì, mercoledì, Venerdì dalle 9 alle 13 e a il martedì e giovedì dalle 15 alle 19. Un altro punto di informazioni e prenotazioni è al panificio Pigionatti, in via Bizzozero 1/3.