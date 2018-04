Più alberi e meno auto: il Comune chiede più impegno all’ospedale

Passo avanti per il progetto per il Day Center che ha incassato la prima approvazione a Palazzo Estense. La commissione urbanistica ha approvato all’unanimità il “Progetto unitario” che disciplina gli interventi in ambito di servizio.

L’Asst Sette Laghi ha presentato il piano di trasformazione del suo patrimonio immobiliare: con i nuovi finanziamenti di 17 e di 16 milioni di euro, verranno abbattuti la clinica Santa Maria, il padiglione fratelli Molina che ospitava la geriatria e il padiglione Dansi Boffi che attualmente accoglie gli ambulatori della dialisi. Al loro posto verranno realizzati il Day center 2 e una nuova sede per dialisi a bassa intensità e fisioterapia. In termini urbanistici diminuirà la volumetria edificata e aumenterà quella a verde.

La discussione in commissione si è incentrata sulla distribuzione dei parcheggi: in tutto ci sono 1775 posti auto, decisamente adeguati ad accogliere i duemila dipendenti al lavoro contemporaneamente e i 1500 utenti, dato che l’adeguatezza viene indicata dividendo il totale delle presenze per 5. Ciononostante è stato ribadito che l’azienda socio sanitaria dovrà impegnarsi per definire una migliore politica di mobilità sostenibile, promuovendo i trasporti pubblici e il car pooling tra i dipendenti.

Qualche appunto è stato mosso anche sul progetto legato al verde: salvato l’esemplare di pregio del “liquidambar” proprio di fronte all’ex geriatria, l’azienda dovrà piantare 191 nuovi alberi ad alto fusto come misure compensative di tutte le opere edilizie effettuate a partire dal monoblocco del 2007. È stata richiesta una più approfondita analisi del progetto botanico anche dal punto di vista paesaggistico. Il problema è che, all’interno del sedime ospedaliero, non c’è posto per realizzare tali opere di piantumazione e l’Asst aspetta di conoscere in quale area, indicata dal Comune, effettuare gli interventi.

Dopo l’approvazione, il progetto arriverà in discussione in consiglio comunale per l’approvazione definitiva della convenzione tra Comune e Asst Sette Laghi.