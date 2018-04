“Più differenziata e piattaforma ecologica aperta anche alla domenica”

Aumentare la differenziata e, in contemporanea, dichiarare guerra a chi abbandona rifiuti nei boschi.

Su questo doppio impegno – in tema di gestione dei rifiuti – si muoverà la lista “Noi ci siamo”, che si prepara a correre per le elezioni amministrative 2018 a Lonate Pozzolo.

«Sono due le direttrici su cui vorremmo muoverci» spiega appunto Walter Girardi. Consulente ambientale, è entrato nel gruppo con un ruolo molto attivo. «In primo luogo vogliamo dare una nuova vitalità alla raccolta differenziata, ripensando e reimpostando la campagna di sensibilizzazione a favore di un aumento della quota di rifiuti differenziati. Nel 1998 eravamo partiti con percentuali buone: il resto della provincia ha aumentato la sua quota, in alcune realtà si arriva all’80%, nel frattempo noi abbiamo visto persino decrescere, in alcuni anni, la quota di differenziata».

Comunicazione e sensibilizzazione, ma non solo: «Vogliamo andare verso l’introduzione della tariffa puntuale, con sacchetti con microchip». Vale a dire il sistema per cui ognuno paga per i rifiuti indifferenziati che produce. Che tempi prevedete? «A Ferno c’è già un progetto avviato dalla Sap, non si parte da zero: si tratta di stabilire una road map per arrivarci». Per agevolare la raccolta, poi, Noi ci siamo promette «la riapertura alla domenica della piattaforma ecologica, chiusa dalle giunte di centrodestra: «lo riteniamo centrale e importante, ci teniamo, ragioneremo con Sap anche per questo».

L’altro fronte è quello del contrasto all’abbandono dei rifiuti nei boschi: «Il nostro territorio è uno dei più ampi in provincia, con molti boschi» spiega ancora Girardi. «La nostra intenzione è posizionare fototrappole e microcamere, per riprendere anche in notturna, per beccare chi va a gettare rifiuti nelle zone sensibili. E valuteremo inoltre anche un aumento delle sanzioni da comminare».