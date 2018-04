Pizzicati a Busto col foglio di via, denunciati

Nessuno dei due poteva stare sul territorio di Busto Arsizio e, invece, entrambi giravano per le vie di un quartiere residenziale della città, sulla stessa auto.

Nel corso della nottata i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso del normale servizio di prevenzione, hanno denunciato due cittadini romeni di un 30enne e un 48enne per reato violazione obblighi inerenti foglio di via obbligatorio.

I due soggetti, a bordo dello stesso veicolo che si aggirava in zona residenziale, sono risultati entrambi colpiti da “foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno comune Busto Arsizio”, per tre anni, emesso da Questura di Varese.

I due, entrambi operai e senza fissa dimora, non sono stati neppure in grado di spiegare e giustificare la loro presenza sul territorio del comune bustocco.