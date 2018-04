Podista si sente male sul Sasso di Ferro, interviene l’elisoccorso

E’ intervenuto l’elisoccorso questo pomeriggio, intorno alle 16.30, sul Sasso Di Ferro a Laveno Mombello dove si stava svolgendo la Vertikal Trail la gara che vede 200 atleti impegnati in una corsa in salita, sotto la famosa funivia, per oltre tre chilometri, con un dislivello totale di 900 metri.

Uno dei podisti, un ragazzo di 26 anni, si è sentito male durante la gara: la zona è piuttosto impervia in quel tratto ed è stato necessario quindi chiamare i soccorsi che hanno deciso di inviare un elicottero. Il giovane, che forse a causa del caldo e della fatica ha avuto un forte calo di pressione, è stato trasferito all’ospedale di Varese, dove i medici lo hanno sottoposto alle cure del caso.