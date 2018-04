Polizia: nuovi orari degli Uffici Immigrazione di Varese, Busto Arsizio e Gallarate

Al fine di migliorare la ricezione del pubblico dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese e dei Commissariati P.S. di Busto Arsizio e Gallarate, la Polizia comunica i seguenti orari:

QUESTURA DI VARESE

II SEZIONE (RILASCIO/RINNOVO PERMESSI E CARTE DI SOGGIORNO)

Gli stranieri che hanno presentato l’istanza tramite il c.d. servizio Poste accederanno allo sportello previa consegna, da parte del personale delle Poste, di ricevuta di convocazione, nella quale viene riportato il giorno e l’ora in cui gli stessi si devono presentare per l’identificazione e la trattazione della pratica.

Gli stranieri che devono presentare direttamente presso questi uffici l’istanza di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno ovvero del titolo di viaggio, accederanno allo sportello previa consegna, da parte di personale dell’Ufficio Immigrazione, di ricevuta di appuntamento, nella quale viene riportato il giorno e l’ora in cui si devono presentare per l’identificazione e la trattazione della pratica. L’appuntamento può essere richiesto di persona tutti i giorni, tranne il giovedì, giorno in cui l’Ufficio rimarrà chiuso, dalle ore 08.30 alle ore 09.30. Le cittadine straniere che devono avanzare istanza di permesso di soggiorno per cure mediche- stato di gravidanza, non necessitano di appuntamento. I minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali o sottoposti a tutela, saranno ricevuti previo appuntamento richiesto dai Responsabili delle Comunità ove gli stessi sono ospiti.

La consegna dei titoli di soggiorno pronti per il ritiro è organizzata in base al seguente orario:

 Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 vengono consegnati i permessi di soggiorno in formato elettronico degli stranieri che hanno ricevuto la convocazione;

 Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 vengono consegnati i permessi di soggiorno in formato cartaceo e in formato elettronico privi di appuntamento.

Le dichiarazioni di presenza possono essere presente tutti i giorni, tranne il giovedì, dalle ore 08.00 alle ore 09.00.

Le richieste di anticipo appuntamento, di informazioni sullo stato di avanzamento della pratica ovvero accesso agli atti dovranno pervenire a mezzo raccomandata con R/R indirizzata all’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese, oppure via mail all’indirizzo per: immig.quest.va@pecps.polizadistato.it .

IV SEZIONE (ASLILO POLITICO, CITTADINANZA)

Le istanze di asilo politico dovranno essere presentate il lunedì e il mercoledì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

I permessi di soggiorno per richiedenti asilo politico e i Modelli C3 saranno consegnati il martedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

Le notifiche delle convocazioni presso la Commissione Territoriale e, in generale, dei provvedimenti riguardanti ai richiedenti protezione internazionale saranno effettuate il venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

Nella giornata di giovedì l’Ufficio rimarrà chiuso al pubblico.

COMMISSARIATO P.S. DI BUSTO ARSIZIO

 Lunedì 08,30/12,00 Appuntamenti Poste;

 Martedì CHIUSO;

 Mercoledì 08,30/10,30 Appuntamento per i cartacei – 11,00/13,00 Ritiro permessi;

 Giovedì 08,30/11,00 Appuntamenti Poste – 11,00/12,00 Sportello informazioni;

 Venerdì 08,30/11 Appuntamenti Poste – 11,00/12,00 Sportello informazioni:

 Sabato / Domenica CHIUSO

COMMISSARIATO P.S. DI GALLARATE

 Lunedì 09,00/10,30 – 11,30/12,30;

 Martedì CHIUSO;

 Mercoledì 09,00/12,00;

 Giovedì 15,00/17,00;

 Venerdì 09,00/10,30:

 Sabato / Domenica CHIUSO