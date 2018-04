Polpette, sciatt e puorp: l’urban & lake street food festival è un successo

Non bastavano polpette, sciatt, cannoli e puorp per rendere l’Urban and lake street Food festival un appuntamento da non perdere: quest’anno, fortunatamente, ci si è messo anche il tempo, mite e asciutto, adatto alle gite fuori porta e a “dare un’occhiata” ai nuovi truck del festival, che programma le prima delle sue tappe da sempre a Varese.

Galleria fotografica I truck dell'Urban & Lake street food festival 4 di 50

Apprezzatissima anche la Silent Disco, di venerdì 6 e sabato 7 aprile. Centinaia di cuffie, 3 dj in consolle e 3 generi musicali per il primo evento della nuova stagione. Inoltre, per questa edizione sabato 7 e domenica 8 aprile c’è “mercatino vintage”: 10 spazi per altrettanti espositori di abbigliamento e design speciali.

Tra i truck food, c’è ampia scelta: come Beestró che propone carne affumicata, la roulottina vintage di Velia piade vini & affini o il nuovissimo Fish & Chic e il nuovo nato in casa I Baccalà, la frit-bike, I polli. Sempre per restare in Italia, arriva a Varese il Panuozzo di Gargano o la cucina tipica toscana del Barroccio Del Mugello, mentre dal sud America la cucina peruviana di El Panchito e i churros di Churritos. Direttamente dal programma TV Street Food Battle arriva Rock Burger BeneCosì con gli hamburger gourmet e dalla Valtellina gli sciatt di Mastersciatt.

Ci sono poi “gli intramontabili”, che i partecipanti all’edizione varesina conoscono bene: come le polpette di Diego Abatantuono di The Meatball Company, i bocadillo di Dillo, le olive ascolane di O’liva, i piatti a base di fassona piemontese di The Gustibus, il super finalista di Street Food Battle, Asian Crossover e i cannoli de Il Cannolo Eccellenza Siciliana. Direttamente da Eataly il pane cunzato di Bedda. E poi Picanhas Cube, la cucina Venezuelana di El Caminante e Las Bravas Street Food con la paella e le tapas spagnole.

Molto attesi sono anche i panini con polpo di Da Mama, lo gnocco fritto di Gnoko e gli hamburger di BBQ Valdichiana. E ancora la cucina gourmet emiliana Dal Parmigiano, gli arrosticini di Pappa’s e per i più piccini il pesce fritto del Pirata e gli hot dog di Pop Dog. Da non dimenticare, inoltre le due birre artigianali nati dalla collaborazione tra BaVarese e il birrificio 50&50 diValle Olona, presentate in anteprima proprio nell’Urban&lake street food festival. Le due birre che stanno appassionando i partecipanti si chiamano “Catasü” e “PurtaCà”.

Oltre ai truck, alla silent disco, alla musica dei concerti e dei dj sets, ci saranno durante tutte le tre giornate esibizioni di artisti di strada, anche le Ballerine Luminose e la gara di skate: per i bambini continunano anche domenica laboratori ed esibizioni di giocoleria, giochi e laboratori creativi, truccabimbi e tanto altro, in tutti i giorni di apertura.

INFORMAZIONI

Il programma completo

Dove: A Varese, in piazza della Repubblica

Orari:

Venerdì 6 aprile dalle 18.00 alle 24.00.

Sabato 7 aprile dalle 11.00 alle 24.00.

Domenica 8 aprile dalle 11.00 alle 23.00.

Maggiori informazioni alla pagina facebook