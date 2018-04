Polzia, il bilancio di un anno di attività

La giornata della Festa della Polizia rappresenta una buona occasione per fornire notizie utili sull’attività svolta in tutta la Provincia di Varese, dove gli uomini e le donne della Polizia di Stato si sono quotidianamente impegnati per garantire la sicurezza e la tutela delle fasce più deboli.

In relazione a dette tematiche, particolarmente sensibili per la cittadinanza, ed alle specifiche competenze si evidenzia che: l’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico così come i Commissariati di Busto A. e Gallarate, hanno garantito in modo continuativo le attività di controllo del territorio, sia come Volanti che come Poliziotti di Quartiere, prestando particolare attenzione a reati di maggior allarme sociale, quali truffe agli anziani, furti, rapine, spaccio e reati sulla “violenza di genere” in tutte le sue forme.

La Polizia Stradale, con la sezione di Varese e le sottosezioni di Busto A./Olgiate Olona ed il Distaccamento di Luino, hanno fornito un costante contributo sui controlli di prevenzione e repressione degli illeciti al Codice della Strada, oltre a garantire i dispositivi di scorta di grandi eventi sportivi su strada. Altresì la Polizia Ferroviaria con i sui Uffici di Varese e di Gallarate, ha svolto servizi di vigilanza e prevenzione sia a bordo treno che nelle rispettive stazioni di competenza.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni, con la Divisione Anticrimine e la Squadra Mobile hanno realizzato numerosi incontri in diversi Istituti scolastici con il Progetto “ BLUE BOX”, che accolto con notevole interesse ed entusiasmo da parte dei giovani studenti, ha permesso loro di poter esprimere il proprio parere sul disaggio giovanile e sui rischi in cui possono incorrere come uso di alcol, sostanze stupefacenti e sul crescente fenomeno del bullismo.

L’Ufficio Immigrazione, che oltre alla ordinaria attività amministrativa volta alla

trattazione delle pratiche di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, ha consentito realizzato i seguenti risultati: 87 accompagnamenti alla frontiera, 34 accompagnamenti presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri, 498 Ordini del Questore ad abbandonare il Territorio Nazionale nei confronti di cittadini extracomunitari irregolari.

L’Ufficio Polizia di Frontiera aerea di Malpensa, interessata dal transito di oltre 21 milioni di passeggeri, che assicura quotidianamente la sicurezza dello scalo aeroportuale con attività di vigilanza e sicurezza, nonché controllo di frontiera, sequestri di documenti falsi e respingimenti. Il Settore Polizia di frontiera di Luino, con compiti di Polizia Giudiziaria e prevenzione su tutta la linea di confine tra l’Italia e la Svizzera.

L’ attività svolta dalla Polizia di Stato della provincia, nel periodo compreso tra il I° marzo 2017 ed il 28 febbraio 2018, ha permesso inoltre l’identificazione di oltre 80.000 persone, il controllo di oltre 15.000 veicoli, la denuncia a piede libero di 2494 persone e l’arresto di 775 soggetti.

LA MEDAGLIA D’ORO