Ponte del 1° maggio: agli orari di Autolinee Varesine

Nei prossimi giorni, il servizio di Autolinee Varesine subisce alcune variazioni. Lunedì 30 aprile 2018, su tutta la rete gestita dall’azienda (servizio urbano di Varese+linee extraurbane) sarà infatti in vigore l’orario Non Scolastico, tradizionalmente applicato nei giorni di chiusura dei plessi scolastici del Varesotto.

Martedì 1 maggio, in occasione della Festa del Lavoro, come da tradizione il servizio è sospeso su tutta la rete. C’è però una piacevole eccezione: la navetta gratuita, già annunciata dal Comune di Varese, che collegherà il Palasport (fermata di via Manin angolo via Valverde, all’altezza dell’ingresso del liceo artistico) alla stazione di valle della funicolare Sacro Monte, per dar modo a varesini e turisti di raggiungere la montagna lasciando comodamente l’auto negli ampi parcheggi di Masnago.

Le navette partiranno da via Manin ai minuti .01 e .31 di ogni ora, dalle 10.01 alle 12.31 e dalle 14.01 alle 19.31: le corse dalla stazione di valle della funicolare sono previste ai minuti .15 e .45 di ogni ora, dalle 10.15 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 19.45. Durante il percorso, il bus effettuerà le fermate abitualmente servite dalla linea C nelle località di Sant’Ambrogio e Prima Cappella.