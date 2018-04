Pontemagico 2018: al via due settimane di eventi, arte e cultura

Pontemagico, l’iniziativa culturale che anima Lavena Ponte Tresa, compie 15 anni e si rinnova con nuove proposte e nuove sfide.

Dal 26 aprile Pontemagico entra nel vivo con due settimane ricche di eventi. Tantissime le proposte, dalle letture per bambini al divertimento, dal confronto con temi di grande attualità alle premiazioni delle tre sezioni del concorso Pontemagico, il concorso canoro, il concorso arte ambientale e il concorso letterario.

Dal Lungo Tresa Cav. Ludovico Mina, ha inizio il lungo dialogo culturale proposto da Pontemagico 2018, con “Sono qui” di Giuliano Tomaino, scultura installazione che ha già accolto i visitatori all’entrata di Expo 2015 e a marzo è stata installata nella zona della dogana per volere dell’assessore alla cultura Valentina Boniotto e con la collaborazione della Proloco di Lavena Ponte Tresa, lo spazio Lavit e il contributo della Farmacia del Dott. Luigi Zocchi.

Dal 26 aprile fino al 28 aprile, nella centrale Lavena Ponte Tresa, è in programma un intervento di street art sulle facciate della Biblioteca comunale “Lidia Macchi” e il 27 aprile, a A.R.T viene proposta “Dentro il quadro”, una mostra multimediale e laboratori a cura di Intrecci Teatrali Cooperativa del Sorriso.

Nella serata del 27 aprile – in in Pontemagico “The Beginning” – viene proposto un concerto hip hop e rap di Marco Muraro, ventunenne già conosciuto al pubblico varesino e non solo, nel 2013 come vincitore del premio della critica di “Io canto”.

Nel pomeriggio del 28 aprile in piazza don Attilio Sangiorgio, ci sarà “La battaglia dei cuscini” a cura della compagnia il Melarancio, compagnia che svolge poliedriche attività per il divertimento di grandi e piccini.

Nella serata del 28 aprile alle 21, alla sala polivalente di via Colombo, ci sarà la premiazione del concorso canoro con l’ascolto dei finalisti e la premiazione dei vincitori.

Il 29 aprile, all’imbarcadero di Viale Ungheria, si svolgerà la premiazione del concorso di arte ambientale, e i bozzetti dei 10 finalisti saranno esposti sul battello che inizierà gli imbarchi dalle 11.00 su invito, e alle 14.45 su prenotazione, per una crociera gratuita del lago Ceresio, navigando sullo stretto di Lavena, nel golfo di Agno, fino a Morcote.

Nel pomeriggio del 29 aprile “Tanti e diversi” presso la Biblioteca comunale di via Meneganti, lettura e laboratorio su due turni, alle 15.30 e alle 16.45, a cura della libreria “Potere ai bambini” di Varese, (età consigliata dai 4 anni).

Il 30 aprile verrà presentato in anteprima lo spettacolo teatrale “Elena”, a cura di Teatro Blu, presente e attivo sul territorio da èpiù di vent’anni.

Sempre alla sala polivalente di via Colombo, il 4 maggio verrà presentato “Il Cortile dei giochi”, Vite Vincenti, spettacolo teatrale tratto da storie vere di giocatori d’azzardo.

Il 5 maggio alla Biblioteca Comunale Lidia Macchi, saranno presentati due eventi, uno alle 15.30 per i più piccoli, intitolato “Tre streghe in città”, lettura a cura di Giuditta Campello (età consigliata dai 3 anni), mentre alle 21 sarà presentato il libro “L’opposta riva” di Fabiano Alborghetti, vincitore del Premio svizzero di letteratura 2018.

Infine il 6 maggio alle 16, al Lungolago Chioso, si terrà la premiazione del concorso letterario con le letture della fiabe finaliste a cura dell’attrice Silvia Sartorio e con la partecipazione del Corpo musicale Puccini di Lavena Ponte Tresa.

Tutti gli eventi sono organizzati dal Comune di Lavena Ponte Tresa e sono ad ingresso gratuito.

QUI la locandina con il programma di tutti gli eventi