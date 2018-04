Pontisola sconfitto, alla corsa per il primo posto rimangono solo Rezzato e Pro Patria

A cinque giornate dalla fine del campionato rimangono solo due contendenti per il primo posto del Girone B di Serie D, quello che dà diritto alla promozione in Serie C.

Dalla lotta esce il Pontisola, che nel recupero della 31a giornata è stato sconfitto 4-1 in casa della Virtus Bergamo. Questo ko relega i bergamaschi a -6 dalla Pro Patria e -8 dal Rezzato.

Rezzato che mantiene ancora la prima posizione con due punti di vantaggio sui tigrotti, ma deve ancora scontare il turno di riposo alla penultima giornata di campionato.

Sarà una corsa a chi sbaglia meno per le due squadre che si contendono la prima piazza per aggiudicarsi il salto di categoria.

Domenica (8 aprile ore 15.00) allo “Speroni” ci sarà una sfida molto importante, forse la più difficile per la Pro Patria in questo finale di stagione. Ospite la Pergolettese del bomber del girone Emanuele Ferrario, 27 gol in 30 gare stagionali.

Mister Ivan Javorcic non potrà contare sullo squalificato Francesco Gazo e sull’infortunato Mario Santana, mentre tornerà a disposizione il jolly Riccardo Colombo.

Gara sulla carta più agevole per il Rezzato, che affronterà in casa il Ciliverghe Mazzano. Partita da ex per bomber Alessandro Bertazzoli e mister Emanuele Filippini, che lo scorso anno hanno ottenuto grandi risultati in gialloblu.