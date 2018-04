“Porte aperte” alla Protezione civile cavariese

I Volontari del Gruppo Emergenza Territoriale di Protezione Civile di Cavaria con Premezzo, a chiusura di un percorso formativo nelle scuole pubbliche per divulgare il ruolo essenziale della Protezione Civile, sta organizzando, alla propria Sede Operativa in Cavaria alla Via Rossini n.45 per domenica 15 aprile 2018 (in caso in maltempo si rinvia al 22 aprile 2018) l’evento “Porte aperte alla protezione civile”,.

Saranno allestite aree con attrezzature e mezzi in dotazione per il proprio gruppo specializzato nel settore in rischio Idrogeologico, Imenotteri, AIB Antincendio Boschivo Squadra Provinciale, Squadra AIB Elitrasportata, Logistica.

Tutti cittadini sono invitati,non solo per visionare la sede e le attrezzature, ma soprattutto per comprendere le attività e toccare “con mano” la complessiva realtà della Protezione Civile (nella foto: esercitazione del gruppo di Cavaria).

Alla giornata parteciperà l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Varese nonché la Croce Rossa Italiana Comitato di Gallarate.

Con la speranza di una grande partecipazione e che sia anche l’inizio di una maggiore sensibilizzazione e sviluppo del senso civico dei cittadini verso la tutela delle diverse risorse territoriali.