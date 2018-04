Prenotazione di traghetti e navi online

Sei alla ricerca di un traghetto per un’isola? Vuoi prenotare le tue vacanze in Sardegna ma non sai a chi rivolgerti per il viaggio? Cerchi un biglietto di nave economico per riuscire ad arrivare in Corsica? Nessuna paura! Da oggi hai a tua disposizione diversi portali per scoprire tutte le offerte per i tuoi viaggi in nave.

Uno di questi siti web è offertetraghetti.com è un portale che si occupa di bigliettistica navale. Il portale propone all’utente la possibilità di prenotare il proprio traghetto per la Sardegna e per qualsiasi altra destinazione del Mediterraneo in modo semplice e veloce. Si tratta non solo di un portale di comparazione, che ti permette di mettere a confronto le tariffe di tutte le compagnie navali che effettuano la stessa tratta, ma anche di prenotazione. Infatti una volta individuata l’opzione più adatta alle proprie necessità, è possibile provvedere alla prenotazione con un semplice click. In questo modo è possibile garantirsi il prezzo migliore su ogni singola tratta, prenotando anche il passaggio per la macchina o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Il portale http://www.offertetraghetti.com offre ai suoi clienti la possibilità di concludere direttamente la transazione, scegliendo il metodo di pagamento più idoneo: si può pagare il biglietto con carta di credito o di debito, bonifico bancario oppure vaglia postale. I biglietti, poi, potranno essere scaricati on line o riceverli cartacei direttamente a casa propria in pochi giorni. Il tutto senza muoversi da casa e in tutta comodità.

Come Fare la Prenotazione

Prenotare un traghetto o una nave su Offertetraghetti.com è davvero molto semplice. Nella home page del sito c’è una maschera di ricerca nella quale il cliente deve inserire le date del viaggio, il porto di partenza e quello di arrivo. In base alla tratta selezionata, il sistema riporterà tutte le opzioni possibili, così da permettere al cliente di scegliere quella più in linea con le proprie esigenze. Nella pagina dei risultati ci sono anche altre informazioni come la possibilità o meno di trasportare auto sulla nave scelta oppure la presenza di servizi speciali a bordo.

Scelto il viaggio desiderato, si clicca sopra e si inseriscono i dati specifici della prenotazione come il numero di passeggeri, il tipo di sistemazione ed eventuali mezzi di trasporto che si imbarcano insieme ai passeggeri. A questo punto è possibile effettuare il pagamento e indicare le modalità preferite per ricevere i biglietti. Tempo per l’operazione: pochi minuti! Il sito aderisce a Telethon e permette anche di fare una piccola donazione alla ricerca con ogni biglietto acquistato.

Perchè Conviene Prenotare Online?

Prenotare un viaggio in nave o in traghetto online offre una serie di vantaggi molto importanti. Innanzitutto non esiste altro sito che mette insieme così tante compagnie di navigazione e, per questo motivo, può offrire ai suoi utenti la possibilità di individuare sempre il viaggio più conveniente e in linea con le proprie esigenze. Poi grazie alle numerose offerte presenti on line è possibile risparmiare tantissimo e riuscire a strappare sempre le tariffe più vantaggiose.

Infine il sito è davvero molto facile ed intuitivo da utilizzare. Grazie al comodo motore di ricerca interno in pochi secondi si hanno a disposizione tutte le possibilità per una certa tratta in un dato periodo e anche le modalità di prenotazione sono davvero semplici e veloci. La possibilità di pagare con diverse carte di credito e in modo sempre sicuro completa l’offerta di questo sito che è davvero un valido aiuto per tutti coloro vogliono organizzare la propria vacanza senza stressarsi alla ricerca del metodo di viaggio migliore.