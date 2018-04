Primavera di asfaltature in città

Sono stati assegnati i lavori di manutenzione sulle strade cittadine del terzo lotto e quelli per la riduzione della vulnerabilità nella sede della scuola Carducci.

Nel primo caso, l’importo complessivo era di 272.500 euro, iva esclusa. I lavori si svolgeranno durante la bella stagione e interesseranno anche i marciapiedi, con eliminazione di barriere architettoniche e miglioramento della fruibilità da parte di persone con disabilità.

Di seguito, l’elenco delle opere.

Vie Don Milani, Goldoni, Galvani (tra le vie Moscova e Leone da Perego), Bixio, Bissolati (tra via Monte Nevoso e Gorizia), Pellico, Cavour (tra corso Garibaldi e via Roma e tra via 29 Maggio e via Micca) : fresatura e rifacimento del manto stradale.

Sottopasso di via San Michele del Carso: tappeto con manto di usura modificato.

Via Grandi: rifacimento del marciapiedi e dello strato di usura della carreggiata.

Piazza Don Sturzo: attraversamento pedonale sollevato.

Centro Pertini, in prossimità del parcheggio: attraversamento pedonale sollevato.

Via Colombes, area di sosta: rifacimento della pavimentazione (vicino alla scuola Anna Frank con cubetti di porfido).

Anche i lavori alla scuola Carducci, scorporati dagli altri interventi sulle scuole e con un importo di quasi 300mila euro, iva esclusa, si svolgeranno nel corso della bella stagione, a lezioni terminate. Al rinforzo di solai e controsoffitti seguiranno tinteggiature, impermeabilizzazioni e lavorazioni impiantistiche.