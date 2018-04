E’ primavera, cresce la voglia di verde pulito

Con l’arrivo della bella stagione si moltiplicano in tutta la provincia le iniziative dedicate alla pulizia di boschi, parchi ed aree verdi.

Ecco un calendario delle iniziative che si svolgeranno nel weekend del 14 e 15 aprile in occasione della Giornata del Verde Pulito 2018, indetta dalla Regione Lombardia, e nelle prossime settimane in tutta la provincia e nelle vicinanze.

L’articolo è in aggiornamento. Se non trovate la vostra iniziativa segnalatela a: redazione@varesenews.it

AZZIO – La giornata del Verde pulito è in programma domenica 15 aprile dalle 13.30 e fino alle 17.30. Ritrovo alla sede della Pro loco presso il campo sportivo di Azzio > LEGGI

BUGUGGIATE – La Giornata del verde pulito, in programma domenica 15 aprile, inizia alle 9, con il raduno nell’area feste di fianco al Tigros > LEGGI

BUSTO ARSIZIO – Sabato 14 aprile, alle 12, sarà intitolata a Saverio Mayer l’area verde ripulita e sistemata dal figlio Alberto tra le vie Rosolino Pilo, Turbigo e Busona. L’epilogo di una bella storia di affetto filiale e di amore per l’ambiente > LA STORIA

CASTIGLIONE OLONA > Domenica 15 aprile ore 08,30 ritrovo a Gornate Superiore in via delle Madonne, per le attività congiunte di Morazzone e Castiglione Olona > LEGGI

CUASSO AL MONTE – Dopo la prima giornata di Spazzatura Kilometrica 2018, che si è svolta l’8 aprile), il secondo round dell’iniziativa dell’Associazione ON è in programma domenica 15 aprile. > LEGGI I DETTAGLI

GALLIATE LOMBARDO – L’appuntamento è per domenica 15 aprile, dalle 14 alle 17. Si chiude con gelato e merenda per tutti > LEGGI

GAZZADA SCHIANNO – Sabato 14 aprile ore 8,30 ritrovo a Gazzada Schianno presso il Parco di Villa De Strens > LEGGI

MORAZZONE > Domenica 15 aprile ore 08,30 ritrovo a Gornate Superiore in via delle Madonne, per le attività congiunte di Morazzone e Castiglione Olona > LEGGI

OGGIONA S. STEFANO – Domenica 15 aprile alle 08,30 ritrovo al piazzale del Municipio > IL PROGRAMMA

PORTO CERESIO – Anche a Porto Ceresio, domenica 15 aprile si svolgerà la seconda giornata di Spazzatura kilometrica. La prima giornata, domenica scorsa, si è svolta in concomitanza e in collaborazione con l’Operazione Blu pulito dell’associazione subacque GODiving. > IL PROGRAMMA

SESTO CALENDE > Domenica 15 aprile l’appuntamento è per le 9 all’area antistante la casetta del CAI, in Via Piave n. 103 > LA LOCANDINA

SOMMA LOMBARDO – Domenica 15 aprile quartieri e associazioni in campo per tutta la la città, con diverse iniziative. Il ritrovo per tutti è fissato alle 8.45 nei vari punti di intervento > I DETTAGLI

VARESE – Da Bizzozero a San fermo e da Calcinate a Bobbiate, passando dalle zone più centrali di Varese saranno diversi i punti dove domenica 15 aprile sono stati organizzati i momenti di “pulizia di primavera” > I PUNTI DI RITROVO

Fuori provincia

PARABIAGO – Domenica 15 aprile l’appuntamento è alle 9 all’incrocio di viale Europa e via Dunant per ripulire le sponde del Canale Villoresi, ma soprattutto per riqualificare e completare la sistemazione dell’Area Verde “Angelo Vassallo” . In caso di pioggia l’iniziativa sarà rinviata a sabato 21 aprile > LA LOCANDINA