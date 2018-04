Primo maggio tra arti e mestieri in Veddasca

Martedì 1 maggio il CAI Luino con il patrocinio dell’Amministrazione di Maccagno con Pino e Veddasca propone una escursione, accompagnata da Maurizio Miozzi, ricercatore storico del luinese, dedicata alla conoscenza della Val Veddasca attraverso i mestieri.

Una passeggiata in un ambiente tra i più belli della provincia di Varese per conoscere luoghi, tradizioni, leggende e tanto altro per entrare in un mondo lontano le cui radici sono ancora nel quotidiano di oggi.

L’itinerario prevede la visita del paese di Biegno poi si sale agli alpeggi dei Cangili di Biegno e Monterecchio.

Al termine breve passeggiata tra le vie del paese di Garabiolo in occasione dell’evento “Garabiolo in Fiore”.

Tempo totale escursione h3.00 (escluse le soste) – Dislivello 432m – Difficoltà T1

Programma

Ore 8.20 – Ritrovo presso Ufficio Pro Loco di Maccagno

Ore 8.30 – partenza con mezzi propri per Biegno

Ore 9.15 – inizio escursione

Pranzo al sacco

abbigliamento e calzature adeguate

Gita gratuita con eventuale condivisione spese auto

Assicurazione. Ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità e non è assicurato dall’organizzazione per infortuni individuali

Informazioni

– Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – email info@prolocomaccagno.it

– CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it

– Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it