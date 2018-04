Primo maggio: torna a Fogliaro il mercatino Arti e mestieri

Torna la festa del primo maggio, e torna a Fogliaro la festa di San Giuseppe Lavoratore , con il suo mercatino di Arti e Mestieri all’ombra del sagrato della parrocchia.

L’edizione 2018 è la nona del “Mercatino Arti e Mestieri”, come sempre con il patrocinio del Comune di Varese, che resterà aperto dalle 9.30 alle 18.

Organizzato dalla parrocchia, il mercatino si svolgerà nelle vie adiacenti la chiesa parrocchiale ed è ormai un punto fermo per gli espositori artigiani, che mettono in mostra le proprie capacità in un mercatino esclusivamente dedicato a loro.

Tra gli appuntamenti, alle 11 la santa messa. Sempre alle 11 è prevista anche l’apertura del banco gastronomico.

Per prenotazioni e informazioni contattare il numero 333.20 87 165.