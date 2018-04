Pro Patria, arriva il Levico: servono i tre punti

Destini incrociati, ancora una volta, per Pro Patria e Rezzato, che proseguono il testa a testa in vetta al Girone B di Serie D. Domenica 22 aprile (ore 15.00) andrà in scena la 36° e terzultima giornata di campionato con la Pro Patria impegnata allo “Speroni” contro il Levico, mentre il Rezzato sarà impegnato al “Rigamonti-Ceppi” di Lecco.

La Pro Patria però, dopo non aver approfittato del pareggio dei bresciani a Darfo, impattando a sua volta a Trento, continua a essere un punto (virtuale) indietro rispetto ai diretti concorrenti. Proprio per questo i tigrotti non possono permettersi altri passi falsi, ancor più contro in casa davanti al proprio pubblico. In ogni caso, se il Rezzato dovesse uscire con i tre punti dal “Rigamonti-Ceppi”, sarebbero a un passo dai professionisti, considerando che l’ultimo impegno li vedrà opposti alla già retrocessa Romanese.

L’undici biancoblu dovrebbe essere lo stesso (o molto simile) a quello sceso in campo a Trento. Considerato che Santana non è ancora al massimo della forma nonostante il rientro di una settimana fa, la coppia d’attacco dovrebbe essere formata ancora da Gucci e Le Noci, sperando che i due bomber riescano a confermare la propria nomea in questo finale di stagione. Dovrebbero rientrare a disposizione anche Mozzanica e Bortoluz, e mister Javorcic dovrebbe così avere la rosa al completo.

Il Levico è abbastanza tranquillo, avendo un margine di 4 punti sulla zona playoff. Squalificato l’attaccante Brusco, mister Manfioletti dovrebbe rilanciare dal primo minuto Fabio Bertoldi, già a quota 20 gol in questo campionato.

La diretta di VareseNews è già iniziata (clicca qui). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #propatrialevico via Instagram e Twitter.