Pro Patria, battere la Pergolettese è vitale

Pergolettese, Trento, Levico, Ciliverghe e Darfo Boario. Saranno queste le cinque avversarie della Pro Patria da qui alla fine del campionato. Una sfida diretta continua a distanza con il Rezzato: chi sbaglierà meno salirà tra i professionisti.

Domenica 8 aprile (ore 15.00) allo “Speroni” arriverà la Pergolettese, forse l’ostacolo più difficile da superare per i tigrotti in questo finale di stagione. Una sfida che nasconde tante insidie, ma che la squadra di mister Ivan Javorcic non può permettersi di sbagliare.

Due assenze pesanti per i biancoblu: mancheranno il centrocampista Francesco Gazo, squalificato, e il capitano Mario Santana, infortunato. Ritornerà invece a disposizione Riccardo Colombo, che non partirà dal primo minuto, ma potrebbe mettere a disposizione della squadra la propria duttilità tattica nel corso della gara.

Il modulo non cambierà: 3-4-1-2 con scelte pressoché fatte. In porta fiducia a Mangano, dietro alla linea difensiva formata da Molnar, Zaro e Scuderi, di rientro dalla squalifica. A centrocampo in mediana dovrebbero esserci Pettarin e Mozzanica (o Pedone con l’arretramento di Disabato), con Cottarelli e Galli sulle fasce. Disabato dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Gucci e Le Noci.

La Pergolettese, quarta in classifica con 59 punti, arriva da tre vittorie consecutive, tra le quali quella contro il Rezzato: 2-1 al “Voltini”. I gialloblu sono già praticamente sicuri di rientrare nei playoff, ma non hanno intenzione di fare regali. Pericolo numero uno per la difesa tigrotta, imbattuta da quattro gare, sarà Carlo Emanuele Ferrario, capocannoniere di tutta la Serie D con 27 reti in 30 partite.

La squadra di mister Luciano De Paola dovrebbe schierarsi con il 4-3-3 con il varesotto Matteo Contini al centro della difesa. In dubbio il centrocampista Samuele Dragoni, dovrebbe rientrare tra i convocati il difensore Alessandro Baggi, che ha saltato la gara contro la Grumellese per un problema muscolare.

Nella gara di andata a Crema, la Pergo si portò a casa la vittoria grazie all’1-0 griffato da – manco a dirlo – Ferrario. Fu una delle peggiori prestazioni stagionali della Pro Patria, anche a detta di mister Ivan Javorcic, che anche recentemente ha ricordato l’amarezza di quella sconfitta.

