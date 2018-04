Pro Patria Bustese Twirling, buoni risultati ai Campionati Regionali

Sabato 14 e domenica 15 aprile a Cornaredo si è svolta la terza e ultima fase del Campionato Regionale della Federazione Italiana Twirling.

In campo i Capo Allenatori Chiara Stefanazzi, Stefania Scaburri e gli Allenatori Hilary Lascala, Vera Stefanazzi.

Sono stati due giorni di gare intensi nei quali tutte le ragazze della Pro Patria Bustese Twirling, dalla più piccola alla più grande, hanno messo amore e passione per lo sport.

Si sono qualificati per il campionato nazionale il team di serie B (squadra composta da Alice Bubbo, Sofia Chiarelli, Sofia Vignati, Elisabetta Rossetti, Maddalena Bigotta, Giorgia Lorenzin, Loredana Sade, Ambra Antonaci. Riserva Daniela Danubio) e il duo di serie B Alice Bubbo e Daniela Danubio.

«Qualche errore – spiegano gli allenatori – non ci ha permesso di fare delle esecuzioni perfette, ma siamo orgogliosi del lavoro fatto fin qui e ci rimbocchiamo le maniche per quello che c’è ancora da fare».

Oltre alle atlete già elencate sopra, in questo campionato regionale hanno partecipato: Chiara Liberto (free style B), duo junior serie C: Carolina Magugliani e Elisa Fontana – Nancy Fedele e Alessia Gallo – Serena Colombo e Alessia Colombo. Duo cadetti serie C: Marta Fontana e Beatrice De Lazzari. Free style junior serie C: Marta Bienati. Free style cadetti serie C: Marta Fontana.

Anche le “piccoline”, al loro primo anno di agonismo: team cadetti serie C (foto allegata) Sofia Cassanelli, Michelle Aiello, Paola Bosani, Fabiola Renna, Matilde Ceriani, Edel Gemmo.

«Lo staff Tecnico – spiegano – ha fatto un gran lavoro in questi mesi, ora ci dedichiamo alla preparazione per il campionato nazionale della serie B e con le nostre giovani di serie C e del promozionale alla preparazione tecnica per l’anno agonistico 2018/2019 e al Saggio di fine anno che si svolgerà venerdì 15 giugno».