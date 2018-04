Pro Patria a Ciliverghe Mazzano per il sorpasso

Il momento tanto atteso è arrivato: domenica 29 aprile (ore 15.00) la Pro Patria scenderà in campo a Ciliverghe Mazzano per la penultima giornata di campionato. Con una vittoria i tigrotti sorpasseranno il Rezzato, costretto al turno di riposo di calendario. Un’occasione da non fallire per i biancoblu per avvicinarsi alla vittoria del campionato e risalire tra i professionisti.

Solo buone notizie in settimana per mister Ivan Javorcic: hanno recuperato e sono tornati a disposizione il difensore Dario Scuderi e la punta Elia Bortuluz. Rosa dunque al completo per il tecnico croato, che però non dovrebbe cambiare molto rispetto all’undici iniziale della gara vittoriosa contro il Levico.

Schema solito: 3-5-2 (3-4-1-2 camuffato) con il reintegro di Scuderi nei tre di difesa assieme a Ivo Molnar e Giovanni Zaro. A centrocampo Francesco Gazo e Giacomo Petttarin in mediana, Donato Disabato un passo avanti, Niccolò Cottarelli e Leonardo Galli sulle fasce. In attacco spazio a capitan Mario Santana, che è tornato al gol dopo più di un girone siglando una splendida doppietta, e Beppe Le Noci, a secco domenica scorsa e desideroso di riscattarsi nel momento più importante dell’anno.

Ciliverghe che grazie al pareggio contro la Grumellese ha raggiungo la salvezza. La squadra guidata da Filippo Carobbio (l’anno scorso in campo nell’ottima stagione dei gialloblu bresciani) non ha più nulla da chiedere al campionato, ma non lascerà certo la porta aperta alla Pro Patria, tanto più che avrà gli occhi addosso dei “vicini” di casa rezzatesi

Pericolo numero uno per la difesa della Pro Patria sarà l’attaccante Ciro De Angelis, autore di 23 reti e secondo capocannoniere del campionato dietro a Ferrario della Pergolettese, pari merito con Recino del Pontisola.

