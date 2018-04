Pro Patria, cinquina per il primo posto

La Pro Patria ha fatto il suo vincendo 5-1 sul Levico, ritrovando i gol, sbagliando un rigore e portando a casa tre punti vitali per la corsa al primo posto. I tigrotti devono però ringraziare anche il Lecco, che sotto di un gol e di un uomo ha saputo trovare il pareggio contro il Rezzato, mettendo così nelle mani di Santana e compagni la possibile promozione in Serie C.

La gara dello “Speroni” ha visto una Pro Patria affamata: doppietta del ritrovato capitan Mario Santana – in rete a un girone di distanza -, due gol anche per Cottarelli e rete di Zaro. Anche il lusso di un rigore sbagliato di Le Noci che, fortunatamente, non ha inciso nel risultato finale.

LA PARTITA – Parte fortissimo la Pro Patria, che mette alle corde il Levico e dopo un paio di occasioni mancate, trova il vantaggio al 17’ con un colpo di tacco di Santana. Il Levico però fa il guastafeste e al 24’ trova il pari con un colpo di testa vincente di Severgnini su azione d’angolo. I tigrotti però non ci stanno e rispondono con la stessa moneta: inzuccata di Zaro e 2-1 al 27’. Il primo tempo si chiude con i biancoblu in avanti nel risultato nonostante un Levico propositivo.

Nella riprsa i tigrotti partono fortissimo e al 3’ allungano: diagonale di Cottarelli vincente e 3-1. Tre minuti dopo Le Noci fallisce un calcio di rigore mandando la palla sul palo, ma al 17’ arriva la doppietta di Santana a blindare la vittoria. Prima della fine c’è tempo anche per la cinquina, firmata da Cottarelli, al 26’. Prima di festeggiare si aspettano i 7’ di recupero concessi al “Rigamonti-Ceppi”, sapendo che vincendo le ultime due gare (trasferta a Ciliverghe Mazzano e in casa contro il Darfo Boario) i tigrotti tornerebbero in Serie C.

IL TABELLINO Pro Patria – Levico Terme 5-1 (2-1) Marcatori: al 17’ pt e al 17’ st Santana (PP), al 24’ pt Severgnini (LT) al 24′, al 27’ pt Zaro (PP), al 3’ st e al 26’ st Cottarelli (PP) Pro Patria (3-5-2): Mangano; Molnar, Zaro (dal 28′ st Ugo), Marcone (dal 23’ st Chiarion; Cottarelli, Gazo, Pettarin, , Galli; Disabato (dal 23′ st Colombo); Santana (dal 16′ st Gucci), Le Noci (dal 26’ st Pedone). A disposizione: Guadagnin, Mozzanica, Arrigoni, Ghioldi. All.: Javorcic. Levico Terme (3-5-2): Bastianello; Castellan (dal 23′ st Brugger), Severgnini, Pregnolato; Acka (dal 38’ st Rippa), Andreatta (dal 1′ st Nardelli), Cosentini, Pancheri, Micheli (dal 1′ st Fanelli, dal 33′ st Xamin); Rinaldo, Alberti. A disposizione: Seveso, Bertoldi, Ferrari, Curzel. All.: Manfioletti Arbitro: Giordano di Novara (Billone e Lombardo) Note: giornata serena e calda, terreno in discrete condizioni. Calci d’angolo: 3-4. Ammoniti: Castellan e Severgnini per il Levico Terme. Al 6’ st Le Noci (PP) calcia un rigore sul palo. Recupero: 1′+ 0’.

RISULTATI: Romanese – Darfo Boario 0-3; Caravaggio – Ciserano 0-2; Crema – Trento 2-0; Dro – Pergolettese 0-4; Grumellese – Ciliverghe Mazzano 2-2; Pontisola – Bustese 2-2; Pro Patria – Levico 5-1; Rezzato – Lecco 1-1; Virtus Bergamo – Scanzorosciate 2-3. Riposo: Lumezzane.

CLASSIFICA: Rezzato 75; Pro Patria 73; Pontisola 69; Darfo Boario 62; Virtus Bergamo 58; Lecco 55; Crema 46; Caravaggio 45; Ciliverghe Mazzano 44; Bustese 43; Levi Terme 42; Lumezzane, Scanzorosciate 41; Trento 37; Ciserano 33; Dro 30; Grumellese 28; Romanese 11.