Pro Patria, la vittoria a Ciliverghe vale il primo posto

Una vittoria sofferta ma di fondamentale importanza per la Pro Patria, che in casa del Ciliverghe deve stringere i denti per portare a casa i tre punti che permettono ai tigrotti di attuare il sorpasso sul Rezzato e giocarsi il match point in casa settimana prossima contro il Darfo Boario. Termina 3-1 a Ciliverghe: doppio vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Cottarelli al 15’ e Molnar al 44’. Il Ciliverghe prova a riaprire la sfida con la rete di Del Bar al 19’ e mettendo in seria difficoltà i tigrotti che però trovano un gol vitale al 39’ con Arrigoni. A 90’ dalla fine del campionato la Pro Patria conquista il primo posto. Per la Serie C servirà vincere domenica prossima contro i l Darfo Boario allo “Speroni”. Siete tutti invitati.

FISCHIO D’INIZIO – Penultima giornata di campionato fondamentale per la Pro Patria, che deve sfruttare il turno di riposo del Rezzato per provare a compiere il sorpasso e prendersi il primo posto. Serve una vittoria ai tigrotti a Ciliverghe Mazzano, campo ostico per i biancoblu, usciti sconfitti due volte in due precedenti. Mister Ivan Javorcic conferma totalmente l’undici che sette giorni fa ha battuto il Levico. Mangano in porta, Marcone confermato in difesa con Zaro e Molnar mentre Scuderi rimane in panchina. A centrocampo Gazo e Pettarin sono in mediana, Disabato è un passo avanti mentre Cottarelli e Galli agiscono sulle fasce. In attacco spazio alla fantasia di Le Noci e Santana. Modulo simile anche per i padroni di casa: 3-4-1-2 con De Angelis e Chinelli in attacco e l’ex Paolo Vignali a centrocampo.

IL PRIMO TEMPO – Un inizio di partita sornione per la Pro Patria, che studia l’avversario schierato in maniera speculare e alla prima opportunità passa. Al 15’ Le Noci verticalizza ottimamente per il taglio di Cottarelli, che stoppa di destro e con il sinistro infila Poffa per l’1-0. I tigrotti sembrano voler chiudere in fretta il match, ma il Celiverghe non vuole fare la parte dello spettatore e prova a mettere paura ai tigrotti, che si abbassano colpevolmente. Al 41’ l’occasione più limpida per i bresciani: da corner Mangano sbaglia l’uscita alta, la palla sbuca sul secondo palo dove però Andriani sbaglia clamorosamente di testa mandando a lato. Gol sbagliato, gol subito: al 44’ arriva il raddoppio della Pro Patria. Fallo su Santana all’apice destro dell’area di rigore, Le Noci batte la punizione per la testa di Zaro, palla sul palo e tap-in vincente di Molnar per il 2-0 Niente recupero e all’intervallo biancoblu avanti 2-0.

LA RIPRESA – Inizia meglio il Ciliverghe che spinge forte per accorciare le distanze, ma si trova di fronte una difesa ben organizzata che non lascia spazi. Javorcic al 13’ cambia Disabato e Le Noci inserendo Colombo e Gucci, ma al 19’ i padroni di casa trovano il gol: Del Bar, appena entrato, controlla in area e batte Mangano con un sinistro potente. La Pro Patria soffre, il Ciliverghe prende pericolosamente campo e con un paio di punizioni semina il panico in area tigrotta. La difesa biancoblu stringe i denti fino al 39’ quando in ripartenza Arrigoni in diagonale mette in rete un pallone pesantissimo siglando il 3-1 che fa esplodere il pubblico di fede bustocca presente nel bresciano. Nel finale il Ciliverghe prova ancora a farsi pericolosa, ma al 47’ Barwuah non trova l’impatto con la palla da buona posizione sull’assist di Ragnoli. Dopo 4’ di recupero l’arbitro sancisce la fine della gara consegnando alla Pro Patria tre punti che vogliono dire sorpasso e primo posto a 90’ dalla fine del campionato.