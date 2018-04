Il processo alla suora che abusò di un’oratoriana a “Un Giorno in Pretura”

Sabato sera andrà in onda su Rai Tre ad “Un giorno in Pretura”, il processo di primo grado a Mariangela Farè, la (ex) suora condannata a 3 anni e 6 mesi per violenza sessuale nei confronti di Eva Sacconago, giovane oratoriana di Sant’Edoardo.

Eva Sacconago si suicidò a giugno del 2011 e lasciò una serie di diari, lettere, scritti che raccontavano il suo rapporto con la suora che aveva conosciuto in oratorio quando aveva solo 15 anni. Più di dieci anni raccontati con immenso dolore e confidati a don Alessandro Bonura, confidente della giovane oratoriana. Tra le due nacque dapprima un intenso rapporto spirituale poi tramutatosi nel tempo in un rapporto omosessuale consenziente dal quale, infine, Eva non riuscì a liberarsi prima di togliersi la vita. Una delle cause del suo tormento interiore sarebbero state le pressioni della suora.

abusi sessuali, stalking e violenza privata, è stata infine condannata per un solo episodio di violenza sessuale nei confronti di La donna, per la quale l’accusa aveva chiesto dieci anni perè stata infinenei confronti di Eva Sacconago , oratoriana di Sant’Edoardo poi suicidatasi nel giugno del 2011 a soli 26 anni. L’episodio avvenne proprio quell’anno, poche settimane prima della morte della giovane.

La storica trasmissione di cronaca giudiziaria ha ripreso con la sua troupe tutto il processo, nonostante l’opposizione della difesa di Mariangela Farè, e lo manderà in onda in tre puntate. Secondo l’avvocato Fabrizio Busignani non ci sarà alcuna intervista alla donna: «Ho saputo della messa in onda del processo solo ieri pomeriggio – ha spiegato – per quanto mi riguarda la mia assistita non intende concedere interviste per il momento».

La vicenda giudiziaria, infatti, non è ancora conclusa anche se i tempi dell’Appello sono ancora lunghi.