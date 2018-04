Progetto Nuova Vita, trasloco riuscito e tanti pc rigenerati regalati

Operazione riuscita. L’associazione Progetto Nuova Vita è riuscita a traslocare nella nuova sede del Gerbone nei sotterranei della scuola del quartiere di Olgiate Olona.

L’associazione si occupa di far resuscitare i vecchi computer, evitando la produzione di rifiuti e permettendo a scuole, associazioni o a chi è in difficoltà di avere un pc.

Il fondatore Massimiliano De Cinque è soddisfatto del risultato ottenuto anche grazie ad una trovata che si è rivelata utile sia per chi ha partecipato al trasloco che per l’associazione che ha potuto velocizzare le operazioni di trasloco: ad ogni partecipante, infatti, è stato donato un pc rigenerato dall’associazione.

«I volontari non sono mancati e sono arrivati anche da fuori provincia – ha spiegato De Cinque – per noi è stato anche un modo per farci conoscere anche al di fuori del nostro territorio».

Per informazioni sull’associazione www.progettonuovavita.it

oppure sulla pagina Facebook Progetto Nuova Vita onlus