Proserpio e Dani conquistano la “Balena”

Ben cinquecento podisti hanno preso d’assalto il suggestivo centro di Brinzio per partecipare – nella mattina di domenica 22 – alla prima edizione del “Trofeo della Balena”, gara valida per il Piede d’Oro ma aperta a tutti grazie al cosiddetto “chip di giornata” che permetteva di concorrere alla classifica finale anche ai non iscritti al circuito.

Il successo assoluto però è andato a uno degli atleti più spesso presenti ai piani alti delle classifiche, Paolo Proserpio. Il portacolori della Valetudo ha centrato il terzo successo stagionale nelle gare del Piede d’Oro (le altre a Malgezzo e Gazzada) precedendo al traguardo Giuseppe Bollini del Circuito Running: terzo posto in volata per Matteo Raimondi che ha preceduto Paolo Beria. A seguire Ravelli – quinto – e quindi Coltro, Nader, Piccinelli, Mignani e De Paoli a chiudere la top ten.

In campo femminile secondo successo stagionale per Marta Dani che replica il successo della gara di apertura a Varese: per l’atleta del Valbossa 49° posto assoluto, subito davanti a un’altra grande protagonista di questo avvio di stagione, Elena Soffia (Cassano Magnago). Sul podio femminile anche Loredana Strozzi (Casorate), poi Sofia Barbetta e Chiara Naso.

La fotona prima del via

Promossa, dai responsabili del Piede d’Oro, l’organizzazione di questa nuova gara del circuito, anche “favorita” da una giornata splendida con il termometro fisso sui 20 gradi al momento del via. Domenica prossima altro appuntamento: si corre infatti a Cassano Magnago con la 18a edizione della “Maratonando per Cassano”, settima tappa stagionale.