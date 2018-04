Protezione Civile: un premio a Mario, Giuseppe, Giovanni e Bruno

Sono state consegnate domenica 8 aprile, direttamente dal sindaco Gianni Montano, le targhe di riconoscenza ai volontari della Protezione Civile olgiatese andati in congedo per raggiunti limiti di età. I volontari in congedo premiati sono Mario Borsani, Giuseppe Colombo, Giovanni Colombo, Bruno Ceriani.

Galleria fotografica Premiati i volontari anziani della Protezione Civile 4 di 4

La consegna è avvenuta a margine della maxi-esercitazione che si è svolta proprio lo scorso weekend: «Un grandissimo ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale e della Protezione Civile a questi volontari per il servizio prestato negli anni resosi fondamentale per la tutela della sicurezza del territorio olgiatese, per l’organizzazione di svariate iniziative e per diffondere la cultura del volontariato tra la popolazione».

Dalla soddisfazione che si legge sui loro volti si deduce di come l’esperienza nella Protezione Civile rimarrà un ricordo indelebile nel loro cuore, così come indelebile rimarrà il loro aiuto a favore della nostra comunità.