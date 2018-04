Se pulisci, ti premio

Una giornata davvero riuscita con tanta gente e tanta voglia di fare. A Buguggiate la giornata del Verde Pulito ha visto la partecipazione di tante persone, in particolare bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia e primaria con genitori e insegnanti.

Sono stati rimossi da strade e aree verdi una grande quantità di rifiuti: bottiglie di plastica e vetro, latte e lattine, pacchetti di sigarette, carta, alluminio, sacchetti di plastica, vaschette per alimenti, contenitori in vetro e anche alcuni ingombranti oltre a penumatici, lamiere e manufatti in ferro e legno, piccoli elettrodomestici, vasi per fiori, sanitari rotti e alcune batterie auto.

Il consigliere Stefania Novazzi con delega all’ecologia ha ringraziato tutti, anche a nome del sindaco Cristina Galimberti, per avere partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa. Un grazie è andato anche alla Protezione Civile e alle Associazioni che hanno assicurato il loro supporto logistico organizzativo.

«E’ stata un’esperienza molto educativa per i nostri bimbi e soprattutto per noi adulti che a volte non ci accorgiamo di quanta poca civiltà ci circonda – ha commentato Manuela Longo, insegnante della scuola dell’Infanzia di Buguggiate. Siamo contenti che le famiglie abbiano partecipato tanto numerose all’iniziativa».

La mattinata si è conclusa con un rinfresco, offerto dalla Proloco di Buguggiate, fra le bolle di sapone regalate ai piccoli volontari.

Nella scuola primaria l’insegnante Chiara Verri ha assegnato i premi riservati alle classi con maggior numero di partecipanti: 100 euro alla classe 4B, 50 euro alla classe 1B, offerti dall’amministrazione comunale in collaborazione con la cartoleria Bazar Bianchi.