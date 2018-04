Pulizia dei boschi con gelato e merenda

Il Comune di Galliate Lombardo, in collaborazione con la Protezione Civile e la Pro Loco, e Coinger e il Trifoglio “Garden Amico”, in occasione della Giornata Regionale del Verde Pulito 2018, organizzano per domenica 15 aprile un pomeriggio di pulizie di boschi e aree pubbliche che si svolgerà dalle 14 alle 17. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

Si consiglia di indossare un abbigliamento idoneo. Verranno distribuiti guanti e sacchi utili alla raccolta. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi.

Il programma

Ore 14.00: Ritrovo nel parcheggio davanti al Ristorante Muccala

Ore 14.15: Formazione gruppi e partenza per raccolta

Ore 16.30: Arrivo alla Gelateria del Trifoglio “Garden Amico”

Ore 17.00: Gelato e merenda per tutti i partecipanti.