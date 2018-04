Pullman pronti per tifare Openjobmetis a Bologna

C’è un entusiasmo che potremmo definire “d’altri tempi” intorno alla Pallacanestro Varese in questi giorni. La nona vittoria su undici partite, colta domenica 15 in casa contro Reggio Emilia davanti a quasi 5mila spettatori ha infiammato ancora di più il popolo biancorosso, la cui passione non è mai venuta meno anche se spesso è rimasta sotto la cenere.

Il prossimo turno di campionato, tra l’altro, porterà la Openjobmetis su uno dei campi storici del basket italiano, il PalaDozza di Bologna, versante Virtus. Una partita che sarà l’ennesimo crocevia per i biancorossi sulla strada verso la qualificazione ai playoff.

Per questo motivo l’associazione di tifosi “Il basket siamo noi” muoverà alla volta della città felsinea con l’intenzione di sostenere a gran voce Ferrero e compagni. Il primo pullman è già stato completato ma il trust è al lavoro per riempirne un secondo. La partita contro la Segafredo si disputerà domenica 22 dalle 18,30 ma la “operazione Bologna biancorossa” scatterà dalle 10,15, orario di ritrovo (partenza alle 10,30) dal piazzale del PalA2a. Arrivati in città i tifosi saranno liberi di pranzare e visitare il centro. Dopo la partita si ripartirà subito in direzione di Varese.

Il costo della trasferta (comprensivo del biglietto in tribuna ospiti) è di 45 euro. Per gli Under 21 e gli universitari under 25 il costo è di 30 euro. La tariffa di chi non è associato al trust sarà maggiorata di 5 euro. Le iscrizioni si raccolgono o via telefono (348/5328951) dalle 9,15 alle 17,30 o via email (info@ilbasketsiamonoi.it). Il termine ultimo per aderire è giovedì 19 aprile a mezzogiorno. Il pagamento della quota verrà richiesto sul pullman.