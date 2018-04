Quando sul palco si suonano peperoni e zucchine

Sabato 21 aprile al teatro del popolo di Gallarate appuntamento alle ore 21 con “Il conciorto”. Un progetto musicale che vuole andare alla ricerca di un connubio di due elementi, ovvero tecnologia e natura senza dimenticare l’ingrediente della comicità.

Il gruppo è composto da Biagio Bagini, autore di programmi radiofonici (per Radio2Rai con Luciana Littizzetto, Marco Paolini, Lucilla Giagnoni) e scrittore soprattutto per l’infanzia, che sarà affiancato da Gian Luigi Carlone.

Quest’ultimo è coautore dei trenta spettacoli prodotti dalla Banda Osiris vanta regie di Nichetti, Vacis, Salvatores, Gallione e collaborazioni con attori e musicisti noti (Marcorè, Capossela, Allegri, Fiorello, Li Calzi, Bollani, Rava, Tesi, Righeira).

Le verdure in scena suonano, cantano, si raccontano attraverso la tecnologia di OTOTO (da Arduino). Bagini e Carlone accompagnano melanzane, carote, zucchine, cetrioli dolci, con flauti traversi, sax e chitarre per dare vita a un concerto sostenibile, un vero “live in the garden”.

Le canzoni in programma: canzoni (O melanzana, Il gatto e i peperoni, Spinaci di Roma antica; Indecisione nell’Orto al Momento della semina, Tuberi e altre) intervallate da racconti (Gli orti di Francois Truffaut, Damon Albarn, Thom York e considerazioni dei due orticoltori/musicisti.

Costo del biglietto: Intero € 12.00 – Ridotto € 10.00 (over 65 e under 25).

Per info e prenotazioni

info@teatrodelpopologallarate.org

Tel. 339 3850582 (inviare sms o Whatsapp)