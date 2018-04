“Per vivere un luogo, bisogna innanzitutto conoscerlo”. Questa è l’idea che sta alla base della proposta della Pro Loco di Galliate Lombardo rivolta a tutti coloro che hanno il desiderio di conoscere la storia del paese.

Così domenica 29 aprile alle ore 14.30 si partirà dal Centro Civico La Corte per fare “Quattro passi per Galliate”. Una passeggiata tra storia e poesia per le vie del paese: ad accompagnare i partecipanti ci saranno Antonio Vanoni, autore del libro “C’era una volta a Galliate Lombardo” e Miriam Falischia, voce narrante del territorio. Il Fotoclub la Focale di Buguggiate fotograferà gli angoli più caratteristici del paese e darà qualche consiglio a chi vorrà scattare qualche foto artistica.

Al termine della camminata, al Centro Civico La Corte, momento di ritrovo e merenda per tutti. La partecipazione è libera e gratuita.