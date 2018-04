“Quello che conta”, nasce il portale per l’educazione finanziaria

A partire da giovedì 12 aprile sarà online “Quello che conta” il portale dell’educazione finanziaria in Italia. Un canale web pubblico che ha l’intento di alfabetizzare gli italiani in tema di finanza e censire tutte le iniziative di formazione e sensibilizzazione in materia presenti sul territorio nazionale. L’annuncio in anteprima lo ha fatto Magda Bianco, titolare del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio di Banca d’Italia, a Radio24.

«L’obiettivo – ha precisato Magda Bianco a Radio 4 – è di riassumere il tanto che è disponibile, sulla rete e non solo, dando informazioni semplici, però accurate e bene organizzate, fornite in modo indipendente da un insieme di soggetti che stanno nel Comitato e possono validare queste informazioni destinate al grande pubblico, a tutti quelli che ne hanno bisogno, organizzandole in un modo che speriamo sarà fruibile e davvero utile per tutti»