Rapinata all’interno dell’ospedale ma nessuno ha visto nulla

Una donna di 58 anni, residente a Somma Lombardo e impiegata come ausiliaria socio assistenziale all’ospedale cittadino, è stata vittima di una rapina da parte di due uomini all’interno della struttura sanitaria dove presta la sua opera.

Il fatto è avvenuto lunedì sera, poco prima delle 21, in una zona adiacente alle macchinette distributrici, forse il vero obiettivo dei malviventi. Fatto sta che, secondo quanto riferito dalla vittima ai Carabinieri di Gallarate prontamente intervenuti, i due l’avrebbero strattonata e colpita al volto con uno schiaffo, poi le avrebbero sottratto la borsa (che non conteneva nulla di valore, ndr) e si sarebbero dileguati lasciandola a terra e in lacrime. Pare che con loro non avessero armi.

L’aspetto poco chiaro della vicenda è la scelta della donna di non farsi refertare al Pronto Soccorso, pur essendo all’interno del perimetro dell’ospedale. Anche l’orario scelto dai presunti rapinatori per effettuare l’eventuale colpo lascia dubbi in quanto in quel momento l’ospedale era ancora frequentato e la possibilità di essere visti era ancora alta. I carabinieri stanno indagando per risalire alle identità dei rapinatori non senza difficoltà in quanto la zona dove si è verificato l’evento violento non sarebbe coperta da videosorveglianza.