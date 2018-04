Reggio batte Torino: Fiat lontana dai playoff, Varese sesta

Nel posticipo del 27° turno di Serie A di Basket, la Grissin Bon Reggio Emilia ha battuto in rimonta la Fiat Torino con il punteggio di 89-82. Il match era considerato una sorta di spareggio tra due squadre alla ricerca dei playoff: i biancorossi di Menetti rimangono quindi in corsa per la qualificazione (le due squadre sono comunque appaiate) mentre l’Auxilium – settima sconfitta di fila – è ora quasi certamente fuori dalla lotta. Prove straordinarie per la Reggiana di Reynolds (29 punti e 18 rimbalzi) e Markoishvili (24 punti con 7/7 da 3). Mbakwe il migliore per gli ospiti con 19 punti, doppia cifra (10) per l’ex varesino Pelle. (foto Legabasket)

Un risultato che, tutto sommato, va bene anche alla Openjobmetis che all’ultima giornata dovrà andare a giocare proprio a Torino e, a questo punto, potrebbe trovarsi di fronte a una avversaria demotivata. Con i risultati di ieri e con l’esaltante vittoria in casa della Virtus Bologna comunque, Okoye e compagni sono saliti addirittura al sesto posto in classifica e per la prima volta in stagione vantano un record di successi al di sopra del 50% (14 vinte e 13 perse).

CLASSIFICA (dopo 27 giornate): Venezia, Milano 42; Brescia 38; Avellino 36; Trento 32; VARESE, Cantù, V. Bologna 28; Sassari, Cremona 26; Reggio Em., Torino 24; Pistoia 18; Brindisi 16; Capo d’Orl., Pesaro 12.

Per motivi di ordine pubblico è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Puglia per la partita tra Openjobmetis ed Happy Casa Brindisi in programma domenica 29 aprile (ore 19) a Masnago. Per questo motivo non sarà attiva la prevendita online. Quella diretta scatterà alle 15 di martedì 24 al PalA2a (martedì, 15-19), allo store del palazzetto, al Triple e alla Giuliani e Laudi. Obbligatorio il documento di identità. Domenica i botteghini apriranno alle 17,30.